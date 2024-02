"Quando ho iniziato la mia carriera politica ho detto che non ero venuto per radunare le pecore, ma per svegliare i leoni", ha affermato il presidente argentino Javier Milei. Keystone

«Non ci arrendiamo, renderemo l'Argentina grande di nuovo davvero». Lo ha affermato il presidente argentino, Javier Milei, intervenendo alla Conferenza dei conservatori americani (Cpac) a National Harbour, nel Maryland.

Prima del suo intervento Milei ha incontrato l'ex presidente Usa, Donald Trump, che poco prima lo aveva salutato dal palco col motto «Make Argentina Great Again». Tra i due c'è stato un abbraccio caloroso, con un Milei visibilmente emozionato che nei filmati postati sui social si sente dire: «Sono contento di incontrati».

«La casta corrotta comprende politici ladri che mettono i loro privilegi al di sopra del benessere degli argentini, media corrotti che sono arrabbiati perché ignoriamo la linea ufficiale, membri del sindacato che si prendono cura dei loro affari al di sopra del popolo e professionisti che vivono a spese dello Stato difendendo questi corrotti», ha detto Milei nel suo intervento alla Conferenza dei conservatori americani (Cpac) a National Harbour, nel Maryland.

«Vedrete la lotta che stiamo portando avanti. Ma non rinunceremo a rendere di nuovo grande l'Argentina», ha aggiunto.

«Quando ho iniziato la mia carriera politica ho detto che non ero venuto per radunare le pecore, ma per svegliare i leoni. Ed è così che ogni giorno svegliamo più leoni. E il messaggio della libertà non solo ci ha portati alla presidenza dell'Argentina, ma in più stiamo svegliando tutto il mondo. Non rinunciate alla lotta per la libertà. Viva la libertà», ha chiosato il presidente argentino.

SDA