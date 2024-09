Persone si riuniscono all'esterno dell'American University of Beirut Medical Center (AUBMC) a Beirut, Libano, 18 settembre 2024. L'agenzia di stampa statale libanese mercoledì sera ha detto che almeno 9 persone sono state uccise e più di 300 ferite in Libano in seguito all'esplosione di dispositivi wireless il 18 settembre. Iö bilancio è salito nella notte fino a 20 morti.

KEYSTONE