Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha ispezionato le forze di Mosca nella regione artica, mentre un gruppo navale della Flotta del Nord ha salpato dalla base di Severomorsk per compiere una missione di pattugliamento in questa regione.

In questa foto diffusa dal Ministero della Difesa russo, il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ispeziona i presidi remoti dell'Artico della Flotta del Nord, in Russia. IMAGO/SNA

Allo stesso tempo jet militari Mig-31 sono in stato di allerta per fornire copertura alle navi, ha annunciato il ministero della Difesa, che ha diffuso immagini di esercitazioni con l'impiego di artiglieria e missili senza precisare a quando risalgano.

Shoigu si è anche recato sull'arcipelago di Novaya Zemlya dove sono situate unità speciali che hanno il compito di «difendere strutture critiche» russe nella regione, ha aggiunto il ministero.

Si testa l'atomica?

Shoigu in loco ha controllato l'organizzazione delle attività ufficiali e l'adempimento dei compiti delle unità speciali e delle unità dislocate , ha ispezionato le infrastrutture sociali, come una scuola e un asilo.

Il ministro della Difesa, insieme ad Alexey Likhachev, il capo della società nucleare statale russa Rosatom, ha anche sorvolato un poligono utilizzato in epoca sovietica per testare bombe atomiche e dove si stanno preparando test per nuove armi.

Il dicastero non ha fornito ulteriori precisazioni su tali esperimenti.

L'Artico, il prossimo teatro di battaglia?

Negli ultimi anni la Russia ha rafforzato la sua presenza militare nell'Artico riabilitando alcune basi dell'era sovietica, in una regione ricca di riserve di idrocarburi e attraverso la quale in futuro potrebbero passare alcune delle principali rotte navali tra l'Europa e l'Asia con lo scioglimento dei ghiacci dovuto al riscaldamento globale.

Mosca vede tra l'altro come una minaccia alla sua sicurezza nella regione l'entrata della Finlandia e della Svezia nella Nato.

L'Artico, detto in altre parole, potrebbe essere un terreno fertile per un prossimo scontro, forse solo diplomatico, tra la Russia e l'Occidente.

SDA