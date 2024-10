Un soldato su una jeep di Unifil Keystone

Hezbollah afferma di aver respinto le truppe israeliane che si erano «infiltrate» vicino a una postazione della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), le truppe Onu che presidiano la linea blu al confine tra i due Paesi.

Hezbollah, riporta il «Guardian», ha affermato in una dichiarazione di aver ucciso e ferito soldati israeliani che attraversavano il confine libanese nei pressi di una base Unifil nei pressi della foresta di al-Labouneh nella sezione occidentale dell'area di confine.

Hezbollah ha affermato che l'attacco ha costretto i soldati israeliani a ritirarsi dietro il confine.

Intanto, la Norvegia ha annunciato oggi un innalzamento del livello di minaccia terroristica da «moderata» ad «alta». In Norvegia, «è soprattutto la minaccia agli obiettivi ebraici e israeliani ad essersi ulteriormente intensificata» ha dichiarato Eirik Veum, dei servizi di sicurezza norvegesi, riportato dall'emittente di servizio pubblico «Nrk». La minaccia terroristica è stata ora aumentata al livello 4, nella scala da 1 a 5.

Solitamente la polizia norvegese non porta l'arma di servizio ma ora, per via dell'aumento del livello, saranno armati: «la decisione si basa sulla capacità della polizia di intervenire più rapidamente in caso di attacco terroristico per prevenire, limitare l'entità dei danni o fermare un attacco in corso», ha dichiarato la commissaria di polizia Benedicte Bjornland.

