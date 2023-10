Israele si sta preparando per l'invasione di terra a Gaza ma non è possibile dare altri dettagli al momento. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando alla nazione.

Il Primo ministro Benjamin Netanyahu durante la conferenza stampa con Emmanuel Macron. KEYSTONE/AP Photo/Christophe Ena, Pool

Dal canto suo, il presidente francese, Emmanuel Macron, esprimendosi dal Cairo, ultima tappa della sua maratona diplomatica in Medio Oriente, ha affermato che una «massiccia» operazione terrestre di Israele nella Striscia di Gaza sarebbe «un errore».

Per il leader francese, un tale scenario «metterebbe in pericolo la vita delle popolazioni civili», senza per giunta «proteggere nel tempo Israele».

Parlando poco prima del decollo dal Cairo, Macron ha detto che se quello di Israele nella Striscia di Gaza dovesse essere «un intervento massiccio che mette in pericolo la vita delle popolazioni civili, allora penso che sarebbe un errore per Israele, anche perché non è qualcosa che protegge Israele nel tempo ed è qualcosa di non compatibile con il rispetto delle popolazioni civili, del diritto internazionale umanitario e anche delle regole della guerra».

Macron spinge per la creazione di una coalizione anti-Hamas

Il leader francese è anche tornato a spingere per la creazione di una coalizione internazionale anti-Hamas sul modello di quella anti-Isis.

«La lotta al terrorismo non è questione di un solo Paese»; ha avvertito, ricordando che la Francia è stata colpita dall'attacco del 7 ottobre contro Israele, perché «abbiamo perduto 31 connazionali».

Macron esclude tuttavia l'invio di soldati francesi sul posto: «non è affatto previsto di inviare militari nella Striscia di Gaza».

Molti ostaggi di Hamas hanno passaporti stranieri

Intanto, il Governo israeliano ha fatto sapere che più della metà dei circa 220 ostaggi tenuti da Hamas hanno passaporti stranieri provenienti da 25 Paesi diversi, tra cui 54 cittadini tailandesi.

Secondo l'esecutivo, 138 degli ostaggi hanno passaporto straniero, inclusi 15 argentini, 12 tedeschi, 12 americani, 6 francesi e 6 russi.

