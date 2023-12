L'emiro Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah era stato ricoverato d'urgenza a novembre per un problema di salute non meglio precisato. (foto d'archivio) Keystone

L'emiro del Kuwait, Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, è morto oggi all'età di 86 anni, ha annunciato la Corte reale, dopo un mandato di tre anni segnato da ripetuti conflitti politici nel paese.

«Con grande tristezza piangiamo la morte dello sceicco Nawaf al-Ahmad al-Sabah, emiro dello Stato del Kuwait», sottolinea un comunicato diffuso dalla televisione di Stato.

L'emiro era stato ricoverato a novembre per un'urgenza, un problema di salute che non era mai stato rivelato. Era al potere dalla fine del settembre 2020 dopo la morte del predecessore, Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, che era alla guida del paese dal 2006. Nel 2020 aveva indicato come principe ereditario il fratellastro Sheikh Mishal al-Ahmad al-Sabah, oggi 83enne, che oggi è stato nominato nuovo emiro del Kuwait.

SDA