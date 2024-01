Lo scambio di prigionieri giunge una settimana dopo lo schianto di un aereo russo nella regione di Belgorod che, secondo Mosca, trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini per uno scambio concordato con Kiev. Keystone

La Russia e l'Ucraina hanno annunciato un nuovo scambio di centinaia di prigionieri di guerra.

«I nostri sono a casa. 207 ragazzi», ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram aggiungendo che «dobbiamo riportare a casa tutti. Ci stiamo lavorando».

Contemporaneamente, il ministero della Difesa russo ha annunciato che «a seguito dei colloqui, 195 soldati russi sono stati restituiti dalla prigionia» in Ucraina.

In una nota, il ministero della Difesa ha precisato che in cambio dei 195 prigionieri russi, all'Ucraina «sono stati consegnati esattamente 195 prigionieri di guerra delle forze armate» di Kiev, contraddicendo quanto affermato dal presidente Zelensky secondo cui 207 prigionieri ucraini sono tornati a casa.

Lo scambio di prigionieri giunge una settimana dopo lo schianto di un aereo russo nella regione di Belgorod che, secondo Mosca, trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini per uno scambio concordato con Kiev. Le forze russe hanno accusato gli ucraini di aver abbattuto il velivolo, un cargo militare Il-76, uccidendo i prigionieri a bordo.

Kiev non ha negato apertamente la versione di Mosca, ma ha messo in dubbio il fatto che i soldati ucraini fossero effettivamente a bordo del volo, e ha chiesto al Cremlino di pubblicare foto dei loro corpi o fornire altre prove a sostegno delle sue affermazioni. L'incidente aveva messo in dubbio il futuro degli scambi di prigionieri tra le due parti.

Secondo il commissario per i diritti umani ucraino Dmytro Lubinets, lo scambio di oggi è il 50esimo da quando la Russia ha invaso il Paese nel febbraio 2022.

nw