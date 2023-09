Dmitry Muratov, Nobel per la pace nel 2021 e direttore di Novaya Gazeta, è stato inserito da Mosca nella lista degli "agenti stranieri". (foto d'archivio) Keystone

La Russia ha aggiunto il giornalista e co-vincitore del premio Nobel per la pace nel 2021, Dmitry Muratov, nella sua lista di «agenti stranieri», un'etichetta che le autorità usano comunemente per soffocare i critici.

Il ministero della Giustizia russo ha affermato che Muratov «ha utilizzato piattaforme straniere per diffondere opinioni volte a formare un atteggiamento negativo nei confronti della politica estera e interna della Federazione Russa».

L'etichetta, che ricorda l'espressione «nemici del popolo» dell'era sovietica, impone a individui o gruppi di rivelare le fonti di finanziamento. Li obbliga inoltre a contrassegnare tutte le pubblicazioni, compresi i post sui social media, con un tag. Il ministero ha anche accusato Muratov di creare e distribuire contenuti di altri agenti stranieri.

Dall'inizio dell'invasione in Ucraina, Mosca ha intensificato gli sforzi per reprimere il dissenso con la maggior parte degli oppositori di alto profilo in esilio o dietro le sbarre. Muratov è stato visto di recente in Russia, mentre faceva parte del team legale che difendeva il suo amico Oleg Orlov, co-presidente dell'organizzazione russa per i diritti umani 'Memorial'.

SDA