"Se qualcuno ci confisca qualcosa, allora vedremo cosa possiamo confiscare in risposta", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. (Foto d'archivio) Keystone

Il Cremlino ha dichiarato che se i Paesi occidentali dovessero confiscare gli asset russi, Mosca risponderà a sua volta confiscando dei beni dei Paesi occidentali.

«Se qualcuno ci confisca qualcosa, allora vedremo cosa possiamo confiscare in risposta», ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo l'agenzia Interfax commentando la possibilità ventilata in alcuni Paesi occidentali di destinare all'Ucraina i proventi del sequestro di beni statali russi.

«Potenzialmente, questo argomento è inaccettabile per noi, potenzialmente è estremamente pericoloso per il sistema finanziario globale, perché se tali piani venissero attuati, sarebbe un duro colpo per l'intero sistema di coordinate del sistema finanziario internazionale», ha affermato il portavoce del Cremlino.

SDA