Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Keystone

Il dipartimento di Stato americano sta lavorando per rimuovere l'"arrogante» Volodymyr Zelensky: lo ha affermato il servizio di intelligence estera russo (Svr) in una dichiarazione vista dalla Tass.

SDA

«Secondo le informazioni ottenute dall'Svr, il dipartimento di Stato americano continua a lavorare su scenari di sostituzione dell'attuale leadership in Ucraina, se necessario. Tra gli altri modi 'legittimi' di rimuovere l'estremamente arrogante' Zelensky, Washington sta valutando la possibilità di indire elezioni presidenziali e parlamentari in Ucraina in mezzo alle continue ostilità con la Russia l'anno prossimo», si afferma.

Intanto il presidente ucraino deve anche incassare le prese in giro di Donald Trump junior. Il figlio del presidente eletto ha condiviso su Instagram un video di Zelensky accanto al padre, con una didascalia che afferma che mancano 38 giorni alla «perdita della paghetta», riferendosi alla data del 17 dicembre quando gli elettori del collegio elettorale voteranno per presidente e vicepresidente.

SDA