Elon Musk ha lanciato una lotteria per sostenere Donald Trump Keystone

Elon Musk ha annunciato che darà un milione di dollari una volta al giorno «a caso», tramite una lotteria, ad un elettore registrato della Pennsylvania che abbia firmato una petizione finalizzata a sostenere Donald Trump.

SDA

Ciò significa che potrebbe sborsare 17 milioni di dollari, in aggiunta ai 75 milioni già donati a supporto del tycoon.

La lotteria è la sua ultima trovata per registrare gli elettori in questo Stato in bilico prima della scadenza di lunedì e convincerli a sostenere l'ex presidente.

Inizialmente il patron di Tesla aveva offerto 47 dollari, saliti poi a 100.

SDA