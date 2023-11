Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Keystone

«Noi non ci fermiamo fino a che non completiamo il nostro lavoro, fino alla vittoria.» Lo ha detto questa sera il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa con i media israeliani.

«Stiamo operando nel cuore di Gaza. Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia di Gaza. Siamo ben preparati sul fronte nord verso le azioni aggressive di Hezbollah. Siamo pronti su tutti i fronti», ha affermato.

«Non ci sono pressioni internazionali che ci faranno cambiare idea sulla necessità di proteggere noi stessi. Quando Hamas sarà sradicata, Israele manterrà il controllo di sicurezza nella Striscia».

«Ho visto la pena nei loro occhi», ha aggiunto Netanyahu, riferendosi all'incontro con le famiglie degli ostaggi in mano di Hamas. Faremo di tutto per riportarli a casa, qualunque cosa, ha affermato.

SDA