«Continueremo a indebolire Hezbollah finché non saranno raggiunti tutti i nostri obiettivi», ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'assemblea delle Nazioni Unite. KEYSTONE

«Finché Hezbollah sceglierà la via della guerra Israele non avrà scelta, abbiamo tutto il diritto di rimuovere questa minaccia e di riportare i nostri cittadini alle loro case in sicurezza. Abbiamo tollerato questa situazione intollerabile per quasi un anno ma quando è troppo è troppo».

SDA

Accolto alla vigilia dalle proteste di migliaia di manifestanti a New York e boicottato da varie delegazioni che hanno lasciato l'aula prima che intervenisse, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato questo messaggio perentorio all'assemblea generale dell'Onu fustigando il Palazzo di vetro come «una palude antisemita». «Continueremo a indebolire Hezbollah finché non saranno raggiunti tutti i nostri obiettivi», ha dichiarato all'assemblea delle Nazioni Unite.

Nel suo bellicoso discorso di 35 minuti, non una sola parola sulla proposta Usa-Francia di una tregua di 21 giorni in Libano, nonostante la precedente apparente apertura in cui affermava di condividere gli obiettivi dell'iniziativa. E poco dopo è arrivato puntuale l'ennesimo raid israeliano nel cuore di Beirut, contro il presunto quartier generale dell'organizzazione sciita sostenuta da Teheran.

«Ai tiranni di Teheran: se ci colpite, noi vi colpiremo»

«Non intendevo venire qui perchè il mio paese è in guerra, sta combattendo per la sua sopravvivenza. Ma dopo aver sentito le bugie e le calunnie contro Israele da molti oratori su questo podio, ho deciso di venire e di ristabilire la verità», ha esordito tra gli applausi e gli incitamenti della sua delegazione, mentre quelle di Iran, Turchia, Arabia Saudita, Palestina e Libano lasciavano la sala.

«Continueremo a indebolire Hezbollah finché non saranno raggiunti tutti i nostri obiettivi», ha promesso. Netanyahu ha avuto un messaggio preciso per tutti, non solo per Hezbollah, ma anche per il suo sponsor iraniano e per Hamas.

«Ho un messaggio per i tiranni di Teheran: se ci colpite, noi vi colpiremo», ha promesso. «Non c'è posto in Iran che il lungo braccio di Israele non possa raggiungere. E questo vale per tutto il Medio Oriente», ha minacciato.

«Combatteremo finché non otterremo la vittoria totale»

Il primo ministro israeliano ha anche sollecitato misure più severe nei confronti del programma nucleare iraniano, chiedendo al consiglio di sicurezza di ripristinare le sanzioni Onu – revocate nel 2015 in base all'accordo sul nucleare con le principali potenze mondiali – «perchè dobbiamo tutti fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che Teheran non ottenga mai armi atomiche».

Monito anche per Hamas: dopo quasi un anno di guerra nella Striscia di Gaza, Netanyahu ha detto che il movimento islamico palestinese «deve andarsene».

«Questa guerra – ha proseguito – può finire. Tutto ciò che Hamas deve fare è arrendersi, deporre le armi e liberare gli ostaggi (alcuni famigliari erano presenti in aula, ndr). Se non lo farà, combatteremo finché non otterremo la vittoria, la vittoria totale. Non c'è alternativa».

L'alto dirigente di Hamas, Sami Abu Zuhri, ha condannato il suo discorso «pieno di bugie e contraddizioni: il ritiro di molte delegazioni dall'aula è un messaggio che alle bugie di Netanyahu non crede più nessuno».

«L'appello di Netanyahu alla resa di Hamas è una sciocchezza; la resa non è nel vocabolario del movimento e il problema risiede nell'occupazione, non in coloro che si difendono», ha aggiunto.

Una mappa della «maledizione» e l'altra della «benedizione»

Affermando che «Israele è stato costretto a difendersi su sei fronti sostenuti dall'Iran», il primo ministro israeliano ha mostrato anche due mappe, una della «maledizione» e l'altra della «benedizione», spiegando che «la domanda davanti a noi è quale delle due disegnerà il futuro: il futuro dove Teheran e suoi alleati diffonderanno il caos e la distruzione o quella in cui Israele e gli altri paesi vivranno in pace?».

«Israele ha già fatto la sua scelta», ha aggiunto, sostenendo che «dobbiamo continuare il percorso che abbiamo lastricato con gli accordi di Abramo, raggiungendo lo storico accordo di pace tra Israele e Arabia Saudita» che Hamas ha fatto saltare col suo attacco del 7 ottobre.

Dopo aver duramente accusato l'Onu di essere una «palude antisemita», una «società terrapiattista anti-israeliana» e una «farsa sprezzante», Netanyahu ha concluso con tono di sfida dicendo di avere «un altro messaggio per questa assemblea e per il mondo fuori da questa sala: stiamo vincendo».

SDA