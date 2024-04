Netanyahu non è intenzionato a mollare la presa. Keystone

«Nei prossimi giorni aumenteremo la pressione militare e politica su Hamas perché questo è l'unico modo per liberare i nostri ostaggi e ottenere la vittoria».

Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio alla vigilia della Pasqua ebraica denunciando che «purtroppo, fino ad ora, tutte le proposte per il rilascio dei nostri rapiti sono state completamente respinte da Hamas».

A questo proposito ha ricordato che il segretario di stato americano Antony Blinken «ha detto che l'unico ostacolo ad un accordo per la liberazione dei sequestrati è Hamas». «In questa notte del Seder pasquale i nostri rapiti prigionieri di Hamas sono davanti ai nostri occhi».

«La loro sofferenza e quella delle loro famiglie – ha aggiunto – ci spezza il cuore e non fa altro che rafforzare la nostra determinazione a restituirli. Non rinunciamo nemmeno per un attimo al sacro compito di riportarli a casa».

Netanyahu ha quindi affermato che Israele «assesterà» ad Hamas «ulteriori e dolorosi colpi e ciò accadrà presto». Il premier ha quindi confermato che difenderà «ferocemente l'Idf, il nostro esercito e i nostri combattenti. Se qualcuno pensa di poter imporre sanzioni a un'unità dell'Idf, lo combatterò con tutte le mie forze».

