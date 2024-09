Il premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio) Keystone

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele «userà tutta la sua forza» contro Hezbollah per far tornare i civili residenti nel nord del Paese, dopo l'ondata di razzi lanciati dal Libano dal movimento sciita.

SDA

«Stiamo infliggendo a Hezbollah colpi che non potevano immaginare, lo stiamo facendo con la forza e con l'astuzia. Posso promettervi una cosa: non ci fermeremo finché non torneranno a casa» i civili israeliani al nord, ha detto Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio.

