Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha telefonato oggi al presidente eletto dell'Argentina Javier Milei per congratularsi della sua vittoria alle ultime elezioni e per invitarlo in Israele.

Lo riferisce un comunicato dell'ufficio del primo ministro. Netanyahu, precisa il comunicato, lo ha ringraziato del suo «sostegno ad Israele nella lotta alla organizzazione terroristica Hamas» e lo ha definito «un sincero amico del popolo ebraico».

Inoltre Netanyahu lo ha ringraziato per la sua intenzione di trasferire a Gerusalemme la ambasciata della Argentina.

