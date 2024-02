A novembre, il presidente americano Joe Biden compirà 82 anni. Keystone

Joe Biden deve «fare di più per mostrare al pubblico di essere completamente in grado» di mantenere la presidenza fino a 86 anni. Lo il New York Times.

La conferenza stampa del presidente americano di giovedì, invece di rassicurare il pubblico, ha sollevato «ancora più dubbi» sulle sue capacità cognitive e sul suo temperamento, afferma il quotidiano statunitense.

«Gli alleati di Biden sono già ricorsi al solito copione di Washington» per demolire il rapporto del procuratore speciale Robert Hur che, al di là delle sue motivazioni, ha presentato dettagli che sono andati ad alimentare le preoccupazioni già esistenti fra gli elettori, osserva il board editoriale del Nyt.

«Questo è un momento buio per la presidenza Biden, proprio mentre gli elettori si affidano a lui per offrire al Paese un'alternativa al pericolo unico di Donald Trump. Sulle domande più importanti – l'integrità e il carattere richiesto per la presidenza – non ci sono paragoni fra i due», ha aggiunto.

«Nei momenti più difficili della sua presidenza, nel sostenere gli alleati minacciati e nel guidare l'economia americana lontano dalla recessione, Biden è stata una presenza saggia a costante. Deve fare di più per mostrare al pubblico di essere completamente in grado» di mantenere la presidenza fino a 86 anni, mette in evidenza il New York Times incoraggiando un cambio di rotta e anche più conferenze stampa, perché «il mix dell'età e della sua assenza dal palcoscenico hanno eroso la fiducia del pubblico».

SDA