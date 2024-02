La premier italiana Giorgia Meloni e quello albanese Edi Rama. Keystone

L'Aula del Senato approva in via definitiva il disegno di legge (ddl) di ratifica dell'accordo Italia-Albania sui migranti.

Il testo prevede l'apertura di due Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) in territorio albanese, per accogliere 3000 migranti. I voti favorevoli sono stati 93, i contrari 61 e nessun astenuto. Applausi dai banchi della maggioranza.

L'accordo con l'Italia sui migranti «non contraddice la posizione dell'Ue sull'immigrazione. Al contrario, quello che facciamo con l'Italia è quello che si suppone dovrebbe fare uno Stato membro», ha detto in mattinata il premier albanese Edi Rama a Bruxelles.

«Il fallimento della cosiddetta redistribuzione non rende avverso quello che sta facendo l'Albania – ha aggiunto. Accettiamo che un altro membro Ue condivida con noi l'onere della responsabilità di una tematica così gravosa in un momento in cui il tema dell'immigrazione illegale è diventata il combustibile per le prossime elezioni», ha detto ancora Rama.

SDA