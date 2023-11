Il leader dell'estrema destra del Pvv, Geert Wilders. Keystone

Hanno preso ufficialmente il via le consultazioni per la formazione del governo in Olanda.

La presidente della Camera, Vera Bergkamp, e i leader dei partiti hanno designato il senatore dell'ultradestra del Pvv, Gom van Strien, come scout per la prima fase esplorativa volta a sondare le possibili coalizioni per formare l'esecutivo.

Per formare un governo la maggioranza parlamentare necessaria è di 76 seggi sui 150 in palio alla Camera Bassa (Tweede Kamer). Nel voto del 22 novembre il Partito della libertà di estrema destra (Pvv) di Geert Wilders ha conquistato 37 seggi, staccando i rivali dell'alleanza di sinistra Laburisti-Verdi guidati dall'ex vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, che si è accaparrata 25 deputati, e i liberali di destra della leader Dilan Yesilgoz, terzi con 24 seggi. Quarto il Nuovo contratto sociale di Pieter Omtzigt, con 20 seggi.

Il processo di formazione del governo è diviso in tre passaggi: la fase esplorativa al via oggi con la nomina dello scout, la fase informativa che prevede i veri negoziati, e la fase formativa per la nomina di ministri e sottosegretari.

Poco prima dell'avvio delle consultazioni, Wilders ha detto che «la formazione» del governo in Olanda «potrebbe richiedere mesi». La decisione dei liberali di destra di non entrare nell'esecutivo lavorando invece a un appoggio esterno, annunciata in mattinata dalla leader Dilan Yesilgoz, «non rende le cose più semplici», ha sottolineato Wilders.

