L'ultradestra di tutta Europa celebra la vittoria del fondatore del Partito per la Libertà (Pvv) Geert Wilders in Olanda, dato al primo posto negli exit poll diffusi alla chiusura delle urne e nei primi risultati ufficiali.

Il leader del PVV Geert Wilders viene abbracciato mentre sono resi noti i primi risultati delle elezioni della Camera dei rappresentanti a Scheveningen, Paesi Bassi, 22 novembre 2023. KEYSTONE

«I venti del cambiamento sono qui! Congratulazioni a Geert Wilder per aver vinto le elezioni olandesi!», ha scritto su X il premier ungherese Viktor Orban.

«Congratulazioni a Geert Wilders e al Pvv per la loro spettacolare prestazione alle elezioni legislative che conferma il crescente attaccamento alla difesa delle identità nazionali», ha scritto sulla stessa rete sociale la leader dell'estrema destra francese del Rassemblement National, Marine Le Pen. «È grazie ai popoli che rifiutano di vedere spenta la fiamma nazionale – ha aggiunto – che la speranza del cambiamento resta viva in Europa.»

«Congratulazioni a Geert Wilders. Ovunque in Europa, i cittadini vogliono un cambiamento politico!», è il tweet pubblicato da Alternative für Deutschland.

Sulla stessa linea anche il leader del partito ultra-conservatore spagnolo Vox, Santiago Abascal: «Sempre più europei – ha scritto su X – chiedono nelle strade e alle urne che le loro nazioni, i loro confini e i loro diritti siano difesi».

Un messaggio per Wilders è arrivato anche dal leader dell'estrema destra fiamminga del Vlaams Belang, Tom Van Grieken: «È chiaro: la popolazione desidera un cambiamento reale. Non solo nei Paesi Bassi, ma anche nelle Fiandre», ha affermato il belga postando una foto con l'amico olandese di lunga data. «Feste come la nostra stanno arrivando in tutta Europa», ha aggiunto.

Da parte sua Matteo Salvini – rende noto la Lega – ha mandato un sms di sostegno e complimenti «all'amico Geert Wilders». «Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa», ha spiegato Salvini ricordando la manifestazione organizzata dalla Lega con gli alleati europei (tra cui Wilders).

SDA