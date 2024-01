Michael Ryan Keystone

La popolazione di Gaza «sta morendo di fame».

Lo ha denunciato il direttore del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan, dopo che i principali Paesi donatori hanno annunciato la sospensione dei loro aiuti all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa).

«Questa è una popolazione che sta morendo di fame. Questa è una popolazione che è spinta sull'orlo del baratro», ha detto Ryan durante una conferenza stampa a Ginevra.

Intanto, nel corso di un incontro all'Onu della Commissione sui diritti inalienabili del popolo palestinese, il segretario generale Antonio Guterres ha ribadito di essere «estremamente preoccupato per le condizioni disumane affrontate dai 2,2 milioni di abitanti di Gaza, che lottano per sopravvivere senza alcun bene di prima necessità».

«Tutti a Gaza soffrono la fame, mentre mezzo milione di persone è alle prese con livelli catastrofici di insicurezza alimentare – ha aggiunto – Chiedo un accesso umanitario rapido, sicuro, senza ostacoli, ampliato e sostenuto in tutta la Striscia».

Ieri «ho sottolineato l'importanza di continuare il lavoro vitale di Unrwa per soddisfare i disperati bisogni dei civili a Gaza e garantire la continuità dei servizi ai rifugiati palestinesi nella Cisgiordania occupata, in Giordania, Libano e Siria», ha sottolineato Guterres.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha definito l'agenzia per i rifugiati palestinesi della sua organizzazione la «spina dorsale» degli aiuti a Gaza, dopo che diversi Paesi hanno sospeso i finanziamenti per le accuse ad alcuni membri di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre.

«Ieri ho incontrato i donatori per ascoltare le loro preoccupazioni e per delineare i passi che stiamo adottando per affrontarle. L'Unrwa è la spina dorsale di tutta la risposta umanitaria a Gaza», ha detto Guterres a un comitato delle Nazioni Unite sui diritti dei palestinesi.

SDA