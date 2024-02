Il materiale elettorale consegnato a numerosi seggi in Pakistan Keystone

In vista delle elezioni parlamentari di giovedì in Pakistan, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha oggi deplorato «gli atti di violenza contro partiti e candidati politici».

Ha inoltre esortato le autorità a sostenere le libertà fondamentali necessarie per un processo democratico «inclusivo e significativo».

«Nel periodo precedente al voto, sono stati segnalati non meno di 24 casi in cui gruppi armati hanno architettato attacchi contro membri di partiti politici», ha affermato a Ginevra Liz Throssell, portavoce dell'Alto commissario Onu per i diritti umani. La portavoce, pur menzionando le conquiste democratiche del Pakistan negli ultimi 15 anni, ha evocato molestie, arresti e detenzioni prolungate dei leader del partito Pakistan Tehreek e Insaf (Pti) e dei loro sostenitori e le cause legali contro l'ex primo ministro Imran Khan.

Inoltre – ha aggiunto – benché il 22% dei seggi nell'Assemblea nazionale sia riservato alle donne, alcuni partiti politici sembrano non aver raggiunto la quota legale di avere il 5% di donne candidate nelle loro liste di partito. In questo contesto, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha lanciato un appello alle autorità affinché garantiscano «un voto pienamente libero ed equo».

SDA