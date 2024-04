Viktor Orban vuole mantenere fuori l'Ungheria dal conflitto. Keystone

«Siamo a un passo dall'invio di truppe da parte dell'Occidente in Ucraina». È la constatazione del premier ungherese Viktor Orban pubblicata sul suo account Facebook.

SDA

«Si tratta di un vortice di guerra che può trascinare l'Europa nel baratro. Bruxelles gioca col fuoco», prosegue il leader magiaro. «In Europa l'atmosfera è quella della guerra e la politica è dominata dalla logica della guerra. Vedo la preparazione alla guerra da parte di tutti».

Orban precisa però che il suo paese deve restare fuori dal conflitto. «Questa non è la nostra guerra. Non la vogliamo e non vogliamo che l'Ungheria torni ad essere il giocattolo delle grandi potenze».

SDA