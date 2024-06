La coalizione Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans (nella foto) è in vantaggio sul Pvv. Keystone

Stando ai primi exit poll, la coalizione Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans è in vantaggio sull'estrema destra di Geert Wilders alle elezioni europee nei Paesi Bassi.

SDA

L'alleanza europeista otterrebbe 8 seggi rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv). I primi exit poll sembrano quindi andare in controtendenza rispetto ai sondaggi della vigilia. Per Wilders, che nel 2019 ottenne 0 seggi, si tratta in ogni caso di una netta vittoria rispetto a cinque anni fa.

Seguono con 4 seggi i liberali di destra del premier uscente Mark Rutte, guidati ora da Dilan Yesilgoz. I cristiano-democratici (Cda) guadagnerebbero, secondo gli exit poll, 3 seggi al pari dei liberali di sinistra (D66), 2 seggi invece per il Movimento dei contadini (BBB), e un seggio a testa per i centristi di Pieter Omtzigt, alleati di governo di Wilders, e il Forum per la democrazia (FvD) guidato dal leader populista Thierry Baudet.

SDA