Chiusura temporanea per i bouquiniste di Parigi lungo la Senna in occasione delle Olimpiadi del 2024. (foto d'archivio) Keystone

Avviso di sfratto (temporaneo) per i bouquinistes, i celebri venditori di affiches e libri d'occasione lungo la Senna, dispensatori di arti, letteratura e spettacolo a buon mercato, tra i luoghi più amati di Parigi.

A un anno dall'avvio dei Giochi Olimpici di Paris-2024, la prefettura di polizia chiede che le emblematiche scatole verdi dei librai sistemate sui parapetti della Senna, nel centro di Parigi, vengano rimosse per «mettere in sicurezza» la zona in occasione della cerimonia di apertura delle olimpiadi, il 26 luglio 2024.

In una nota, il Comune guidato dalla sindaca Anne Hidalgo annuncia che il municipio fornirà tutto il necessario sostegno ai librai coinvolti, proponendo di occuparsi sia della rimozione sia del riallestimento delle scatole in cui i bouquinistes custodiscono ed espongono i libri, come anche del loro restauro gratuito.

«Questo restauro – scrive il comune in una nota – rappresenterà una ulteriore eredità dei Giochi e contribuirà ad appoggiare la candidatura dei bouquinistes dei Lungosenna nel patrimonio immateriale dell'Unesco».

In totale, le scatole verdi da rimuovere dal futuro perimetro di sicurezza sono 570, corrispondente al 59% dei bouquinistes di Parigi. In coordinamento con la prefettura, la sindaca promette poi di «procedere il più rapidamente possibile alla risistemazione dei box» a cerimonia finita.

I bouquinistes (Bouquin in argot è un libro vecchio a cui non si fa più caso), fanno parte dell'immaginario parigino, al pari della Torre Eiffel, storici protagonisti di una vera e propria libreria a cielo aperto – «la più grande al mondo», dice il comune di Parigi – che si estende per oltre tre chilometri lungo la Senna.

«Quanti libri! Quanti libri!», esultava già nel secolo scorso Blaise Cendrars, osservando che già all'epoca c'erano più libri tra i bouquinistes dei Lungosenna «che acqua sotto i ponti di Parigi».

SDA