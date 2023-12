Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin (foto d'archivio) Keystone

«Darmanin non detterà la legge»: diverse centinaia di persone hanno manifestato oggi a Parigi per denunciare la recente adozione in Francia del contestato progetto di legge sull'immigrazione, promosso dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin.

Durante il corteo, partito alle 16:30 da Place de la République per raggiungere Place du Chatelet, sono stati scanditi slogan in solidarietà ai migranti, come «nessuna vita è irregolare» o «regolarizzazione di tutti i sans-papiers».

Adottata martedì scorso in parlamento dopo un difficile compromesso con l'opposizione di destra, la cosiddetta 'Loi Immigration' restringe, in particolare, l'accesso alle prestazioni sociali per gli stranieri, introduce quote migratorie e rimette in questione l'automatismo dello ius soli, ripristinando un «reato di soggiorno irregolare».

Approvata con l'appoggio del Rassemblement National di Marine Le Pen, la contestata legge deve ora passare al vaglio del Consiglio costituzionale, prima di essere promulgata dal presidente, Emmanuel Macron.

SDA