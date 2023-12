A 40 anni dalla "marcia contro il razzismo" si continua a manifestare per la parità di diritti a Parigi. Keystone

Un migliaio di persone hanno manifestato pacificamente oggi a Parigi contro la legge governativa sull'immigrazione, su appello di diversi gruppi, in occasione del 40esimo anniversario della «marcia contro il razzismo» del 1983.

Secondo la questura hanno marciato 1.100 persone.

«Quarant'anni dopo, stiamo ancora marciando per la parità di diritti e la giustizia, contro il razzismo e la legge Darmanin», si poteva leggere sullo striscione alla testa del corteo che si è svolto da Montparnasse a Place d'Italie.

«Quarant'anni dopo, i problemi sono gli stessi. Il razzismo esiste ancora. Siamo tutti qui per protestare contro questa mancanza di uguaglianza», ha aggiunto François Sauterey, copresidente del Mrap (Movimento contro il razzismo e l'amicizia tra i popoli).

Attualmente è in discussione all'Assemblea nazionale il disegno di legge sull'immigrazione, atteso in emiciclo dall'11 dicembre dopo essere stato discusso in commissione.

Co-organizzata dal collettivo intercollettivo contro il razzismo, per l'uguaglianza dei diritti e della giustizia e Uniti contro l'immigrazione usa e getta, per una politica migratoria di accoglienza (Ucij), la manifestazione odierna ha avuto luogo 40 anni dopo l'arrivo a Parigi della storica marcia «contro il razzismo e per la parità dei diritti» che, nel 1983, aveva riunito Marsiglia con la capitale.

Il corteo è stato ribattezzato «Marche des Beurs» (arabo in verlan) dai media francesi, termine detestato dai suoi promotori, che giustamente rivendicano il loro status di cittadini francesi.

SDA