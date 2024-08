Il patriarca ortodosso Kirill, qui fotografato con il presidente russo Vladimir Putin Keystone

Il patriarca russo Kirill ha definito il bombardamento ucraino di Belgorod un attacco «crudele e spregevole» che non ha alcuno scopo militare.

SDA

«Non c'è dubbio che si tratti di un crimine terroristico. È diretto contro persone innocenti, mira a intimidire il nostro popolo e a portare confusione nella società. Un attacco così crudele e spregevole non può essere giustificato citando la necessità militare», ha affermato in una dichiarazione sul sito web della Chiesa ortodossa russa, come riporta Tass.

