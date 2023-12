I leader di Pechino e di Bruxelles avranno l'occasione per discutere di una serie di «questioni economiche strategiche e globali di interesse comune». (Foto d'archivio) Keystone

Come concordato tra Cina e Unione Europea, il 7 dicembre si terrà a Pechino il 24mo vertice bilaterale. Lo riferisce la portavoce del Ministero degli Esteri Hua Chunying.

Egli ritiene che «Xi Jinping incontrerà il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen». Il premier cinese Li Qiang, il presidente Michel e la presidente von der Leyen «presiederanno congiuntamente il vertice», ha aggiunto Hua in una nota.

I leader di Pechino e di Bruxelles avranno l'occasione per discutere di una serie di «questioni economiche strategiche e globali di interesse comune. La Cina e l'Europa sono partner, non rivali e i nostri interessi comuni superano di gran lunga le nostre differenze», ha affermato nel corso del briefing quotidiano il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.

«Esploreremo i modi per risolvere i problemi attraverso il dialogo e la consultazione», ha osservato poi il portavoce, aggiungendo che le parti «coopereranno per affrontare le sfide globali e per dare un nuovo slancio al mondo e per aumentare la stabilità nell'attuale situazione internazionale».

SDA