Perù: parlamento boccia destituzione presidente Castillo

I sostenitori di Castillo possono esultare. Keystone

In Perù, dopo cinque ore di dibattito, il plenum del parlamento ha bocciato una mozione dell'opposizione che proponeva la destituzione del presidente della repubblica, Pedro Castillo, per «incapacità morale permanente». Lo riferisce l'agenzia di stampa Andina.

L'iniziativa, promossa da vari partiti, ha ottenuto 55 voti a favore, degli 87 necessari per l'approvazione, 54 contrari e 19 astensioni ed è stata quindi archiviata.

Castillo, che aveva pronunciato ieri in parlamento un discorso in difesa del suo operato, ha reagito alla bocciatura della mozione rallegrandosi via Twitter perché alla fine «hanno prevalso il buon senso, la responsabilità e la democrazia».

«Ringrazio i parlamentari che hanno votato contro la destituzione e rispetto la decisione di coloro che invece l'hanno sostenuta. Invito tutti a chiudere questa pagina e a lavorare insieme per le grandi sfide che riguardano il nostro paese».

