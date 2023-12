La protesta degli agricoltori a Berlino contro la cancellazione delle agevolazioni per i carburanti e i mezzi agricoli. Keystone

Agricoltori di tutta la Germania si sono recati a Berlino con i loro trattori per protestare contro i piani di austerità del governo e la cancellazione delle agevolazioni fiscali per il settore (per i carburanti e i mezzi agricoli).

Più di 1.500 trattori si sono già concentrati sulla famosa «Via del 17 giugno» che raggiunge la Porta di Brandeburgo. Lo riporta Rbb, citando la polizia berlinese.

Altri mezzi agricoli si starebbero ancora aggiungendo al corteo. Il traffico della capitale è bloccato in diversi punti.

SDA