A sorpresa l'idea di McCarthy per evitare lo shutdown passa alla Camera

La proposta dello speaker della Camera Kevin McCarthy per evitare lo shutdown è passata alla Camera grazie al voto dei democratici. Ora la misura deve essere votata dal Senato, dove i democratici hanno la maggioranza.

Il leader della minoranza del Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell (C), parla ai giornalisti insieme ai repubblicani del Senato fuori dall'aula del Senato, a Capitol Hill, Washington, DC, USA, 30 settembre 2023. I Repubblicani del Senato hanno dichiarato che voteranno contro la versione del Senato di una misura di emergenza per finanziare il governo, per poi sostenere una versione diversa della Camera dei Rappresentanti che non includa gli aiuti all'Ucraina. KEYSTONE

Nuovo colpo di scena nel dramma dello shutdown negli Stati Uniti: la Camera dei Rappresentanti ha votato sabato un bilancio di emergenza di 45 giorni. I democratici hanno appoggiato a malincuore la proposta di legge repubblicana, che non include gli aiuti all'Ucraina.

La misura provvisoria è passata con 335 voti a favore e 91 contrari. L'unico deputato democratico ad aver votato contro è stato Mike Quigley dell'Illinois.

L'intervento di Joe Biden

Nella legge tampone presentata dallo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, come detto, non ci sono gli aiuti all'Ucraina, il punto critico per il partito di Joe Biden che, evidentemente, alla fine ha ceduto.

È stato lo stesso Joe Biden ad aver chiesto ai deputati democratici di sostenere la legge per evitare lo shutdown. Lo riferisce una fonte dell’amministrazione statunitense alla CNN.

La misura «mantiene aperto il governo federale, prevede aiuti in caso di calamità e non contempla forti tagli ai programmi dell’amministrazione», ha spiegato il funzionario. Quanto al sostegno all’Ucraina la Casa Bianca «si aspetta che il presidente della Camera lo inserisca in misure separate».

Il testo deve essere votato dal Senato

Il repubblicano McCarthy aveva presentato a sorpresa il finanziamento della transizione sabato mattina (ora degli Stati Uniti), mettendo sotto pressione i democratici.

Si sono trovati di fronte alla domanda: chiusura del governo o niente aiuti all'Ucraina? McCarthy è stato spinto dall'ala più estremista del suo gruppo. Se il nuovo bilancio di transizione dovesse passare al Senato, la disputa sul bilancio federale ricomincerà tra qualche settimana.

Ora il Senato deve votare il testo, dove i Democratici hanno la maggioranza. Con il voto della Camera dei Rappresentanti a favore del bilancio provvisorio, c'è la possibilità di evitare lo shutdown del governo all'ultimo momento. Il termine del bilancio approvato dal Congresso degli Stati Uniti alla fine dello scorso anno scade sabato a mezzanotte, le 6 di domenica mattina in Svizzera.

Uno shutdown significa che milioni di dipendenti pubblici non riceveranno più lo stipendio. Di recente, i repubblicani della Camera dei Rappresentanti, profondamente divisi, si sono fatti a pezzi nella disputa sul nuovo bilancio, esponendo il presidente della Camera, Kevin McCarthy, nel processo.

SDA