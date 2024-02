Gli agricoltori polacchi hanno invaso oggi la capitale in segno di protesta. Keystone

Circa diecimila contadini polacchi hanno bloccato oggi il centro di Varsavia per protestare contro l'importazione di generi alimentari dall'Ucraina e contro il Green Deal deciso dall'Unione europea.

I manifestanti, che portavano numerose bandiere nazionali bianche e rosse e diversi striscioni, erano accompagnati da alcuni trattori, ma hanno comunque causato non pochi disagi alla circolazione pubblica.

I contadini si sono radunati davanti al Palazzo della Cultura, nel cuore della capitale, dove hanno dato fuoco a vecchi pneumatici e poi hanno marciato verso il parlamento e la sede del governo.

Una delle loro delegazioni è stata ricevuta dal presidente del Sejm Szymon Holownia, che ha proposto di organizzare una tavola rotonda per cercare di individuare soluzioni alla crisi. Nella sede del primo ministro, la stessa delegazione ha parlato con il capo della sua cancelleria.

Il presidente del Consiglio dei ministri Donald Tusk oggi a Praga, per una riunione del gruppo di Visegrad, ha fatto sapere che «gli agricoltori non possono essere lasciati soli». Secondo Tusk gli obiettivi del Green Deal sono «fuori discussione», ma alcuni di essi sono molto difficili per gli agricoltori polacchi, aggiungendo che per il momento resterà in vigore l'embargo polacco sul grano proveniente dall'Ucraina.

SDA