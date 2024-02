Secondo Vladimir Putin "l'Occidente sta cercando di trascinarci in una corsa agli armamenti". Keystone

«Anche noi abbiamo armi capaci di raggiungere i vostri territori». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi all'Occidente. «Hanno tentato in passato di combattere la Russia - ha aggiunto -, ma ora le conseguenze saranno pessime».

Nel suo discorso annuale davanti alle Camere riunite del Parlamento, tenuto al Gostiny Dvor, un centro congressi a ridosso della Piazza Rossa, Putin ha tuttavia affermato che è «una sciocchezza» dire che Mosca voglia attaccare l'Europa.

«Comprendiamo che l'Occidente sta cercando di trascinarci in una corsa agli armamenti, logorandoci e ripetendo il trucco a cui riuscirono negli anni '80 con l'Unione Sovietica», ha detto il presidente russo citato dalla Tass. «Tutto quello che l'Occidente sta escogitando - ha sostenuto - porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all'annientamento della civiltà.»

Putin ha quindi messo in guardia i membri dell'Alleanza atlantica: «hanno iniziato a parlare della possibilità di inviare contingenti militari della Nato in Ucraina. Ricordiamo il destino di coloro che in passato hanno inviato i loro contingenti nel territorio del nostro paese. Ora - ha avvertito - le conseguenze per gli eventuali interventisti saranno molto più tragiche».

Sempre a proposito del conflitto in Ucraina, il leader del Cremlino ha quindi affermato che «tutto il paese» sostiene i soldati russi impegnati nell'operazione militare e uniti «possiamo superare qualsiasi cosa». In Ucraina - ha spiegato - le forze russe hanno usato due tipi di missili ipersonici: il Kinzhal, lanciato dagli aerei, e lo Zirkon, lanciato dalle navi.

«L'Occidente porta discredito sulle proprie valute e sul sistema bancario»

Cambiando tema, Putin ha dichiarato che «noi, insieme ai paesi amici, continueremo a creare corridoi di approvvigionamento efficienti e sicuri, a costruire una nuova architettura finanziaria globale su basi tecnologiche all'avanguardia e priva di interferenze politiche. Tanto più che l'Occidente porta discredito sulle proprie valute e sul sistema bancario».

Secondo quanto riporta l'agenzia Interfax, Putin ha poi proposto - alla vigilia delle elezioni presidenziali in programma dal 15 al 17 marzo - di «raddoppiare» fino a 2'800 rubli al mese (circa 27 franchi) le detrazioni fiscali per il secondo figlio e fino a 6'000 rubli (circa 57 franchi) quelle per il terzo figlio e per i successivi.

SDA