Niente viaggio in Sudafrica per Vladimir Putin. Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin non prenderà parte al vertice gruppo dei Brics (Sudafrica, Brasile, India, Cina e Russia) che si terrà dal 22 al 24 agosto a Johannesburg.

Lo riferisce l'ufficio di presidenza sudafricano. Al suo posto è prevista la presenza del ministro degli Esteri Serghei Lavrov.

Il Cremlino smentisce ad ogni modo che la Russia abbia lasciato intendere al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa che un eventuale arresto di Vladimir Putin sulla base del mandato della Corte penale internazionale sarebbe stato come «una dichiarazione di guerra»: lo scrive l'agenzia di stampa statale russa Tass citando il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.

«No, non è stato detto. Nessuno ha dato niente da intendere a nessuno. In questo mondo è assolutamente chiaro a tutti cosa significhi un tentativo di colpire il capo di Stato russo. Pertanto, non è necessario spiegare nulla a nessuno qui», ha detto Peskov secondo la Tass.

