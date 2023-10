Putin: «Proposi l'adesione di Mosca alla Nato, ma fui respinto»

Il presidente russo Vladimir Putin. Keystone

Vladimir Putin ha affermato di aver proposto che la Russia entrasse nella Nato, ma che la proposta fu respinta. Lo scrive la Tass, secondo cui il presidente russo, intervenendo al club Valdai, ha anche sottolineato che «la Russia non ha iniziato la cosiddetta "guerra" in Ucraina, ma sta cercando di porvi fine».

«La crisi ucraina non è un conflitto territoriale, vorrei sottolinearlo. La Russia è il Paese più grande del mondo in termini di territorio», ha detto Putin.

«Non abbiamo alcun interesse a conquistare ulteriori territori. Abbiamo abbastanza aree da sviluppare, che si tratti della Siberia, della Siberia orientale o dell'Estremo Oriente. Questo non è un conflitto territoriale e nemmeno una questione di stabilire un equilibrio geopolitico regionale», ha evidenziato.

«La questione è molto più ampia e fondamentale», ha aggiunto Putin. «Stiamo parlando dei principi su cui si baserà un nuovo ordine mondiale», ha detto. «Una pace duratura sarà stabilita solo quando tutti si sentiranno al sicuro», ha affermato.

Alcuni Paesi occidentali hanno mostrato un'arroganza eccessiva, ha detto ancora: L'arroganza dei nostri cosiddetti partner in Occidente era semplicemente esagerata. Non c'è altro modo per dirlo».

SDA