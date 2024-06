Il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso Keystone

La Repubblica del Congo intende «rafforzare i legami» con la Russia in tutti i campi, «economico, finanziario della difesa e della sicurezza». Lo ha detto il presidente, Denis Sassou Nguesso, venendo ricevuto oggi al Cremlino da Vladimir Putin.

«Sono venuto qui – ha sottolineato Sassou Nguesso, citato dall'agenzia Tass – per celebrare il 60esimo anniversario dell'instaurazione di relazioni diplomatiche tra i nostri due Paesi, e per esaminare le possibilità di innalzarle a un nuovo livello e gettare le basi per una forte cooperazione per i prossimi 60 anni».

In occasione della visita il presidente russo ha insignito Sassou Nguesso dell'Ordine dell'Onore «per il suo grande contributo all'ampliamento e il rafforzamento delle relazioni fra la Russia e la Repubblica del Congo», come si legge nella motivazione.

Dopo un incontro faccia a faccia, Putin e Sassou Nguesso hanno proseguito i colloqui con le rispettive delegazioni e in seguito durante una colazione di lavoro.

