L'hotel dove alloggiava è stato colpito da un missile russo balistico Iskander. Keystone

Ryan Evans, membro del team di Reuters che segue la guerra in Ucraina, è stato ucciso e due giornalisti della stessa agenzia sono rimasti feriti nell'attacco all'hotel nella città di Kramatorsk.

SDA

Lo conferma Reuters sul suo portale spiegando che Evans lavorava come consulente per la sicurezza dell'agenzia ed era parte del team di sei persone che alloggiava nell'hotel colpito nel raid. Ex soldato britannico, Evans lavorava con l'agenzia dal 2022 e forniva consulenza ai suoi giornalisti sulla sicurezza in tutto il mondo, tra cui in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Aveva 38 anni.

In precedenza Reuters aveva parlato di un disperso tra i membri del suo team in seguito all'attacco. E successivamente le autorità ucraine avevano riferito del ritrovamento di un corpo tra le macerie dell'hotel identificandolo come «un giornalista britannico». «Evans è stato ucciso dopo che un missile ha colpito l'Hotel Sapphire, dove alloggiava come parte di un team di sei persone», ha affermato Reuters in un comunicato. Due giornalisti dell'agenzia sono stati ricoverati in ospedale e uno di loro è rimasto gravemente ferito, ha aggiunto.

«Stiamo cercando urgentemente maggiori informazioni sull'attacco, anche collaborando con le autorità di Kramatorsk, e stiamo supportando i nostri colleghi e le loro famiglie», ha affermato Reuters. «Inviamo le nostre più sentite condoglianze e i nostri pensieri alla famiglia e ai cari di Ryan. Ryan ha aiutato così tanti dei nostri giornalisti a coprire gli eventi in tutto il mondo; ci mancherà terribilmente», ha detto Reuters.

Gli altri tre membri del team Reuters che si trovavano nell'hotel al momento dell'attacco sono sani e salvi, ha detto l'agenzia.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'hotel è stato colpito da un missile russo balistico Iskander, che può colpire a distanze fino a 500 km. «Un normale hotel cittadino è stato distrutto dall'Iskander russo», ha detto nel suo discorso serale, aggiungendo che l'attacco è stato «assolutamente intenzionale, ponderato. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici». Il Ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento, ha sottolineato Reuters specificando di non essere stata in grado di verificare in modo indipendente se il missile che ha colpito l'hotel sia stato sparato dalla Russia o se si sia trattato di un attacco deliberato a quell'edificio.

