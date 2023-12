La giornalista investigativa presiede la fondazione dell'oppositore russo da marzo. Keystone

Maria Pevchikh, giornalista investigativa e dal marzo scorso presidente della Fondazione anticorruzione creata dall'oppositore Alexei Navalny, è stata inserita nell'elenco delle persone ricercate del ministero dell'Interno russo.

È quanto risulta dal database del dicastero, citato dall'agenzia Tass. Non è specificato per quale reato sia ricercata la giornalista, che ha doppia cittadinanza russa e britannica e risiede a Londra. La Fondazione anticorruzione è designata in Russia come organizzazione estremista e la Pevchikh era già designata come agente straniero.

Il canale Rbc scrive che nella lista dei ricercati è stato inserito anche Dmitry Nizovtsev, noto giornalista del canale YouTube Popularnaya Politika (politica popolare), vicino a Navalny, di cui è direttrice Maria Pevchikh e che trasmette da Vilnius. Anche Nizovtsev risiede all'estero.

Il sito dell'opposizione Mediazona ricorda che Pevchikh e Nizovtsev erano già stati incriminati fin dall'estate del 2022 con l'accusa di avere diffuso «false notizie» sulle forze armate in base a una riforma del Codice penale introdotta lo scorso anno che punisce chi prende pubblicamente posizione contro l'intervento militare russo in Ucraina.

