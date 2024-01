Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (foto d'archivio) Keystone

Telefonata chiarificatrice sabato tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il segretario alla Difesa Llyod Austin dopo le polemiche per il ricovero del capo del Pentagono tenuto segreto al presidente e al consiglio per la sicurezza nazionale per tre giorni.

Secondo il New York Times, che cita due dirigenti americani, Biden ha piena fiducia nel segretario alla difesa ed è stato felice di sentire che si sta riprendendo.

Da parte loro i repubblicani al Congresso hanno reagito con indignazione alla notizia del ricovero di Austin che il Pentagono ha tenuto nascosto alla Casa Bianca per tre giorni. Alcuni di loro stanno già chiedendo che Austin testimoni o addirittura venga cacciato per quello che viene descritto come una «grave rottura» nelle comunicazioni. Lo riporta Axios.

Austin «è stato un disastro sin dal primo giorno»

«Molto preoccupante. Sembra che il presidente non ne fosse nemmeno a conoscenza», ha detto ad Axios il deputato Jim Banks, membro della commissione della Camera per le forze armate.

Austin, ha aggiunto, «è stato un disastro sin dal primo giorno e dovrebbe essere sostituito da qualcuno che si concentrerà sul rendere l'esercito pronto a combattere e vincere guerre invece di promuovere le cause politiche risvegliate dall'amministrazione Biden».

«Stiamo apprendendo ogni ora di più sulla scioccante violazione della legge da parte del Dipartimento» della difesa, gli ha fatto eco Roger Wicker, membro della commissione del Senato per le forze armate, sostenendo che l'incidente «erode ulteriormente la fiducia nell'amministrazione Biden».

«Se la notizia è vera, devono esserci delle conseguenze per questo scioccante fallimento», ha rincarato il senatore Tom Cotton, membro della stessa commissione.

Anche l'ex vice presidente Mike Pence interviene nella polemica sul ricovero del capo del Pentagono tenuto nascosto alla Casa Bianca per tre giorni: «Inadempienza al dovere, totalmente inaccettabile», ha commentato sulla Cnn.

SDA