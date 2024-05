Arrestato un altro alto ufficiale russo per corruzione

Vadim Shamarin è stato arrestato. Keystone

Un altro alto ufficiale russo è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. Si tratta del generale Vadim Shamarin, capo della Direzione delle comunicazioni delle forze armate, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Nelle ultime settimane una vasta iniziativa anti-corruzione sembra essere stata avviata all'interno del ministero della Difesa, alla cui guida Serghei Shoigu è stato sostituito da Andrei Belousov, un economista con la fama di incorruttibile.

Tra gli arresti eccellenti figurano quelli del vice ministro Timur Ivanov e del generale Yuri Kuznetsov, mentre circolano sui canali Telegram degli esperti militari le voci delle dimissioni di tre vice ministri.

Nei giorni scorsi si è anche appresa la notizia dell'arresto in un'inchiesta per frode del generale Ivan Popov, che aveva lamentato di essere stato rimosso lo scorso anno dal comando della 58/a Armata, di stanza a Zaporizhzhia, dopo avere criticato la conduzione del conflitto in Ucraina, e in particolare il carente rifornimento di artiglieria al fronte.

