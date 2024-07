Il reporter del Wall Street Journal è stato arrestato nel marzo del 2023. Keystone

I pubblici ministeri russi hanno chiesto una condanna a 18 anni di carcere per il giornalista americano Evan Gershkovich. Il reporter statunitense è accusato di «spionaggio» in un caso giudiziario che Washington definisce una farsa.

SDA

Il processo, a porte chiuse, è iniziato il 26 giugno a Ekaterinburg. Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, è detenuto in Russia dal marzo dello scorso anno.

«La procura ha chiesto per l'imputato 18 anni di carcere in una colonia penale di massima sicurezza», ha detto un portavoce del tribunale, secondo quanto riporta l'agenzia russa Interfax.

Gershkovich, che ha lavorato anche per l'agenzia di stampa AFP a Mosca dal 2020 al 2022, è accusato di aver raccolto informazioni sensibili per conto della CIA su uno dei principali produttori di armi del Paese, il costruttore di carri armati Uralvagonzavod. È il primo reporter occidentale dall'era sovietica a essere accusato di spionaggio in Russia.

SDA