Si sta profilando un incontro tra il premier indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin.

Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar è stato ricevuto ieri sera al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin.

Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa indiana The Press Trust of India (Pti), Putin si è dichiarato «molto felice di notare che, nonostante le turbolenze in atto nel mondo, le relazioni con i nostri tradizionali amici in Asia, con l'India e con gli indiani fanno costanti passi in avanti».

Nel corso dell'incontro, Putin ha invitato il primo ministro indiano Narendra Modi a visitare al più presto la Russia e Jaishankar ha risposto che «Modi è desideroso di organizzare questa visita» e gli ha consegnato una lettera del premier nella quale il leader indiano esprime le sue opinioni sullo stato delle relazioni India-Russia.

Il ministero indiano non ha pubblicato comunicati ufficiali sull'incontro. Il ministro degli esteri Jaishankar, che ieri aveva incontrato anche l'omologo Sergey Lavrov, sta concludendo la sua visita in Russia di cinque giorni.

L'India, che ha fortissimi legami storici con la Russia ed è tra i più grandi committenti al mondo di forniture militari russe, nei 22 mesi dall'invasione dell'Ucraina ha mantenuto una posizione neutrale, senza mai condannare apertamente Mosca, e ha incrementato gli acquisti di petrolio e gas provenienti dalla Federazione russa.

