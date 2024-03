Alcuni esponenti del «circolo ristretto» intorno a Vladimir Putin avrebbero contestato la pista ucraina proposta dal presidente russo per l'attacco al Crocus City Hall. Almeno stando a quanto scrive la Bloomberg, citando «quattro persone che hanno stretti legami con il Cremlino». Una versione smentita da Mosca, che l'ha definita «la madre di tutte le fake news».

Il Presidente russo Vladimir Putin, al centro, incontra gli operatori culturali della regione di Tver presso il complesso museale dell'Hotel Pozharsky a Torzhok, nella regione di Tver, 217 km a nord-ovest di Mosca, Russia, mercoledì 27 marzo 2024. KEYSTONE

Secondo l'agenzia americana, alcuni stretti collaboratori avrebbero fatto presente a Putin che non esistono prove di un ruolo di Kiev nella strage, ma il capo del Cremlino «è rimasto determinato ad usare la tragedia per cercare di compattare i russi nel sostegno alla guerra in Ucraina».

Le stesse fonti avrebbero rivelato che i vertici dello Stato sono rimasti «scioccati dal fallimento dei servizi di sicurezza nel prevenire l'attacco di venerdì».

La risposta stizzita di Mosca

Questa è «la madre di tutte le fake news», ha risposto la portavoce del ministero degli esteri Maria Zakharova, secondo la quale «è un caso fortunato» che l'articolo di Bloomberg sia uscito nello stesso giorno in cui il capo del Consiglio di Sicurezza nazionale Nikolai Patrushev e il direttore dei servizi di sicurezza (Fsb), Aleksandr Bortnikov, «hanno parlato del coinvolgimento degli Usa, della Gran Bretagna e dell'Ucraina nel tragico evento al Crocus City Hall».

Zakharova ha ribadito quanto già affermato nei giorni scorsi sottolineando che il fatto che, «ancor prima che le fiamme fossero spente» al Crocus City Hall, gli Usa abbiano «cominciato a gridare che non era stata l'Ucraina», può essere considerata «una prova di colpevolezza».

Sale ancora il bilancio dei morti

Continua intanto negli obitori il mesto pellegrinaggio dei parenti delle vittime non ancora identificate alla ricerca di una conferma della morte dei propri cari.

Il Ministero per le emergenze ha affermato che è salito a 143 il numero dei morti accertati nella sparatoria e nell'incendio che ha distrutto la sala da concerti. Ma solo a 84 di loro è stato dato finora un nome, ha precisato il Comitato investigativo. Di questi, 5 sono minori, tra i 9 e i 16 anni di età.

Su richiesta dei politici si indaga sugli USA e l'Europa

Il Comitato investigativo ha anche annunciato che, su richiesta di alcuni deputati e figure pubbliche autorevoli, avvierà un'inchiesta sul ruolo dei paesi europei e degli Usa nell'«organizzazione, finanziamento ed esecuzione di atti terroristici contro la Russia».

Lo stesso ha detto la Procura generale, senza fare specificamente riferimento all'attacco di venerdì, ma sottolineando che le indagini riguarderanno tra l'altro un «atto di terrorismo internazionale, vale a dire il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, con «tracce che portano a persone e strutture negli Usa, Germania, Francia e Cipro».

Odio contro gli immigrati?

Le autorità russe cercano nel frattempo di disinnescare la possibile ostilità della popolazione verso i molti immigrati dalle ex repubbliche sovietiche asiatiche, dopo che si è saputo che i quattro arrestati con l'accusa di essere gli autori del massacro sono tagiki.

Il Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, ha accusato «i nemici» di aver cercato di fomentare divisioni etniche e religiose tra cristiani e musulmani. Ma ha assicurato che tali sforzi si infrangeranno contro «l'unità morale degli ortodossi cristiani e dei musulmani».

Gli immigrati tuttavia, ha avvertito Kirill, devono «rispettare le fondamenta culturali» russe.

Smantellata una cellula terrorista

L'Fsb e le forze del ministero dell'interno hanno intanto fatto sapere di avere fermato nella regione di Rostov sul Don sei membri di un'«organizzazione estremista» denominata Alla-Ayat, messa al bando in Russia, per aver fatto opera di reclutamento tra la popolazione locale.

«L'attività criminale della cellula estremista era coordinata dall'estero», hanno affermato le forze di sicurezza.

Putin, nel frattempo, è arrivato nella regione di Tver, nella Russia nord-occidentale, per il suo primo viaggio dopo le elezioni del 15-17 marzo.

