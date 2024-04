Il premier Sanchez valuta le dimissioni per l'inchiesta sulla moglie

Il premier spagnolo Pedro Sanchez (foto d'archivio) Keystone

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha deciso di cancellare l'agenda ufficiale e ha annunciato di volersi prendere «un periodo per riflettere» se «vale la pena» restare a capo del Governo dopo la denuncia nei confronti della moglie, Begogna Gomez.

Il premier ne ha dato notizia in una lettera ai cittadini di 4 pagine, pubblicata sul suo account X (ex Twitter).

Nella lettera di quattro pagine postata nel suo account su X, dopo l'indagine preliminare aperta sulla base dell'esposto del sindacato di estrema destra Manos Limpias, in cui si ipotizzano i reati di presunto abuso di informazione privilegiata e corruzione nei confronti di Begona Gomez, il premier spagnolo lamenta «la macchina del fango» messa in azione contro sua moglie «da una coalizione di interessi di destra e ultradestra che non tollerano la realtà della Spagna e il verdetto delle urne».

E si domanda per due volte «se valga la pena continuare a sopportare tutto questo». «Sinceramente non lo so. Questo attacco senza precedenti e così grave e grossolano che ho bisogno di fermarmi per riflettere con mia moglie», scrive Sanchez.

«Mi urge rispondere alla domanda se valga la pena, nonostante il fango che la destra e l'estrema destra vogliono riversare sulla politica. Se debba continuare alla guida del Governo o rinunciare a questo alto onore». E, dopo l'annuncio di aver sospeso la sua agenda ufficiale, il premier ha comunicato che lunedì renderà nota la sua decisione al riguardo.

