Duro intervento del leader democratico. Keystone

«La coalizione di Netanyahu non soddisfa più i bisogni di Israele»: lo ha detto il leader della maggioranza dem al Senato americano Chuck Schumer in un duro intervento in aula.

Schumer ha descritto il premier israeliano come «un ostacolo alla pace», chiedendo nuove elezioni e «significative correzioni di rotta» nella guerra a Gaza.

«Il popolo israeliano è soffocato in questo momento da una visione di governo bloccata nel passato», ha aggiunto Schumer, il più alto dirigente eletto ebreo nella storia degli Stati Uniti. Netanyahu, ha accusato il leader dei senatori dem, sta perseguendo «politiche pericolose e provocatorie che mettono alla prova gli standard di assistenza esistenti negli Stati Uniti».

Schumer ha inoltre invitato gli Usa a «svolgere un ruolo più attivo nel plasmare la politica israeliana utilizzando la nostra influenza», se Netanyahu rimarrà al potere.

SDA