Proseguono le proteste in Kenya. Keystone

Secondo giorno consecutivo di proteste per il carovita in Kenya, dopo gli scontri e le violenze di ieri che hanno portato un morto e oltre 300 arresti in tutto il paese.

L'opposizione, che ieri ha annunciato l'arresto di due suoi parlamentari, del portavoce e della guardia del corpo del leader Raila Odinga, ha esortato la popolazione «a uscire in modo ancora più massiccio» in attesa del suo comizio, previsto per il pomeriggio nella capitale Nairobi.

Nonostante la decisione di Odinga di estendere le proteste anche ad oggi e domani, il ministro degli Interni Kithure Kindiki ha disposto che negozi e scuole riaprissero, dichiarando ai media di aver preso «misure adeguate per garantire la sicurezza degli studenti».

Da questa mattina, i kenioti hanno ripreso quindi la vita normale, come mostra il sito Nation Africa nonostante nelle roccaforti dell'opposizione, sul lago Vittoria, e nella città di Nakuru si segnalino i primi incidenti, con strade bloccate e copertoni bruciati.

SDA