Il ministro degli Esteri francese, Stéphane Sejourné Keystone

«Ringrazio Emmanuel Macron e Ursula Von Der Leyen. Continuare a servire l'Europa è un immenso onore».

SDA

Lo scrive il ministro degli Esteri francese, Stéphane Sejourné, in un messaggio pubblicato su X dopo essere stato indicato dall'Eliseo come futuro commissario francese a Bruxelles.

«L'impegno europeo – scrive Sejourné nel messaggio pubblicato su X – è il fondamento della mia vita politica. Il presidente, Emmanuel Macron, mi onora designandomi come commissario europeo per la Francia. E' una pesante responsabilità, che Thierry Breton ha brillantemente sostenuto per cinque ann».

Il fedelissimo di Macron sottolinea quindi che «le sfide del nostro continente restano immense. Insieme, al di là delle divisioni di parte, sono convinto che possiamo affrontarle. Con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, abbiamo ormai a cuore di convincere il parlamento europeo su un'agenda ambiziosa e una governance rinnovata».

Quindi l'impegno di Sejourné a recarsi già da «mercoledì a Strasburgo per parlare» di tutto questo. «Questa designazione – conclude Sejourné – implica anche che non sarò più ministro dell'Europa e degli Esteri nei prossimi giorni. Condurre la diplomazia francese è stato l'onore della mia vita e tengo a ringraziare l'insieme dei funzionari di questo ministero per la dedizione al servizio della nazione''.

SDA