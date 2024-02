L'unità medica della Casa Bianca operante sotto Obama e Trump è finita sotto accusa nel rapporto dell'ispettore generale del Pentagono per aver distribuito ampiamente sedativi e stimolanti, per non aver registrato farmaci potenti tra cui il fentanil, per aver fornito potenzialmente assistenza a centinaia di dipendenti e 'contractor' della Casa Bianca che non ne avevano diritto e per aver trasgredito altri regolamenti federali.

Il deputato repubblicano del Texas Ronny Jackson, che è stato medico militare dell'ex presidente Donald Trump e anche di Barack Obama, sarebbe stato soprannominato come «Candyman» (l'uomo delle caramelle) o «Dr. Feelgood» (Dottor Misentobene) dal team che aveva in cura i presidenti, poiché distribuiva medicamenti senza prescrizione. KEYSTONE

«Abbiamo concluso che tutte le fasi delle operazioni farmaceutiche dell'Unità medica della Casa Bianca presentavano problemi gravi e sistemici», conclude il rapporto.

Che aggiunge che essi hanno minacciato la missione principale dell'unità stessa: mantenere il presidente e il vicepresidente sani e sicuri.

Problemi più gravi di quelli trovati

Il rapporto dell'ispettore generale ha suscitato un notevole allarme nell'opinione pubblica. Ma un'analisi del Washington Post ha rilevato che i problemi erano ancora più pronunciati rispetto alle scoperte del Pentagono.

Quattro ex membri dell'Unità medica presidenziale hanno confermato che sia nella Casa Bianca di Trump che in quella di Obama il team ha distribuito sedativi come Ambien e stimolanti come Provigil senza prescrizioni adeguate.

E che ha fornito attrezzature mediche e risonanze magnetiche gratuiti al personale che non ne aveva diritto e ha utilizzato pseudonimi nelle cartelle cliniche elettroniche per mascherare l'identità dei pazienti e fornire assistenza gratuita nei casi in cui i destinatari non avevano i requisiti richiesti.

Ronny Jackson, il distributore di «caramelle»

Ex membri dello staff hanno affermato che tali pratiche sono state modellate da Ronny Jackson, un medico di medicina d'urgenza che ha guidato la squadra sotto il presidente Obama, continuato a esercitarne il controllo come medico personale del presidente Donald Trump, trascorrendo quasi 14 anni alla Casa Bianca.

Ora deputato repubblicano, Jackson – sempre secondo le stesse fonti – avrebbe sfruttato la sua vicinanza ad entrambi i presidenti per accrescere la sua influenza dispensando cure mediche e farmaci senza procedure adeguate.

Condotta che gli è valsa soprannomi come «Candyman» (l'uomo delle caramelle) o «Dr. Feelgood» (Dottor Misentobene), secondo la denuncia di una 'talpa' presentata al Congresso nel 2018.

SDA