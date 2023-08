Le forze dell'ordine sul luogo della sparatoria. Keystone

Almeno tre persone sono state uccise ieri sera e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un bar nella Contea di Orange, in California: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Cnn.

Il sospetto responsabile, un ex agente secondo una fonte delle forze dell'ordine, è stato ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. Le autorità hanno aperto un'inchiesta sulla vicenda, che potrebbe essere legata ad una lite domestica.

La sparatoria è avvenuta al Cook's Corner, un bar e ristorante frequentato da motociclisti nella piccola comunità di Trabuco Canyon, a circa 80 km a sud-est di Los Angeles.

SDA